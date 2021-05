Mercato Milan – Ultima offerta per Calhanoglu: sullo sfondo c’è il Qatar

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. I rossoneri sono pronti a presentare l'ultima offerta di rinnovo ad Hakan Calhanoglu

Con il campionato ormai concluso, il Milan può dedicarsi solo ed esclusivamente alla costruzione della squadra per il prossimo anno. Diversi i nomi finiti sul taccuino della dirigenza, ma ci sono ancora delle trattative da definire all'interno del gruppo. Tra i diversi calciatori in scadenza di contratto c'è anche Hakan Calhanoglu, fantasista turco autore di 9 gol e 10 assist in questa stagione. L'ex Bayer Leverkusen è in scadenza di contratto il prossimo giugno e non ha ancora trovato un'intesa di rinnovo con il Milan. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, il 'Diavolo' sarebbe intenzionato a proporre un'ultima offerta al calciatore. Sullo sfondo rimane il club qatariota dell'Al Duhail, squadra che avrebbe offerto un contratto da 8 milioni l'anno fino al 2024 più altri 8 milioni nel momento della firma. L'intenzione di Calhanoglu, però, sembrerebbe essere quella di continuare a giocare nel calcio europeo. Hakan Calhanoglu ha parlato del suo futuro. Queste le dichiarazioni