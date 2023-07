Sabatini: “Il Milan mi intriga. Su Inter e Juventus dico che …”

Questa sessione estiva di calciomercato sta mettendo in luce le idee della nuova società del Milan. Da quel che ha dimostrato sin ora sembra avere le idee chiare su come agire per rendere ancora più competitiva la rosa di mister Pioli. Ad esprimere la propria opinione sulle trattative del Diavolo c'è anche Sandro Sabatini, ex direttore di Calciomercato.com e giornalista di spicco.