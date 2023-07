Milan, la prima amichevole contro il Lumezzane sarà visibile su Dazn

( fonte: dazn.it ) Continua ad accendersi l’estate di grande calcio su DAZN . Il programma si arricchisce con le amichevoli dell’Inter, dell’ AC Milan e dell’AS Roma. La squadra di Inzaghi si prepara a tornare in campo. Programmando un precampionato ricco di sfide che accompagneranno tutti i tifosi interisti verso la nuova stagione di Serie A TIM. Si parte con il tour in Giappone, dove venerdì 27 luglio sfideranno l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Per poi spostarsi a Tokyo martedì 1° agosto, dove la formazione di Inzaghi sarà impegnata con il Paris Saint-Germain di Mbappé, qui i giocatori incontreranno l’ex compagno Skriniar. Anche il Milan di Pioli si prepara alla nuova stagione ufficiale. In attesa di partire verso gli Stati Uniti e sfidare le grandi d’Europa, tra cui la Juventus nel Soccer Champions Tour, è in programma il primo incontro a Milanello il 20 luglio contro il Lumezzane .

Dopo una stagione importante, anche gli uomini di Mourinho saranno impegnati in una preseason ricca di appuntamenti internazionali che li vedrà, almeno per una parte della preparazione, in Portogallo. In esclusiva su DAZN, l’incontro del 26 luglio dove la Roma affronterà il Braga e quello del 6 agosto contro il Tolosa, in Francia. Un calendario fitto di amichevoli su DAZN, che permetterà ai tifosi di continuare a vivere le emozioni del grande calcio anche in vacanza, e ai club, di studiare gli avversari e lavorare su assetti e stato di forma dei propri calciatori per prepararsi al meglio alla stagione calcistica 2023-2024. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, rivoluzione con la cessione di Tonali >>>