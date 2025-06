Su José Paradela: "Amiamo il modo in cui gioca, ma lo vedremo nei prossimi giorni e, se raggiungeremo un accordo con il Necaxa, allora procederemo".

Sull'arrivo di Nicolás Larcamón in panchina: "Abbiamo parlato con Larcamón e, come tutti, abbiamo fatto diversi colloqui. Abbiamo analizzato la sua metodologia. Gli abbiamo mostrato cosa volevamo al Cruz Azul. Infatti, fin dall'inizio, abbiamo pensato a una squadra che fosse protagonista, che avesse un nuovo stile di gioco che piacesse ai tifosi, che piacesse a tutti gli amanti del calcio. E abbiamo cercato profili di allenatori adatti al profilo dei giocatori che abbiamo. Quindi, abbiamo visto quelle qualità e caratteristiche in Nicolás, ed è questo che ci ha portato a scegliere Nicolás".