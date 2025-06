Milan, rebus Jovic: quale futuro? Ecco l’eventualità più probabile

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Luka Jovic, classe 1997, attaccante serbo del Milan per cui i prossimi giorni di calciomercato saranno decisivi. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, deve decidere cosa fare di lui e, al momento, le quotazioni per una sua permanenza sarebbero in ribasso.