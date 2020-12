Calciomercato Milan – Haaland: “Le big mi vogliono? Ecco cosa penso”

Calciomercato Milan, le parole di Haaland sul suo futuro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Erling Braut Haaland, classe 2000, centravanti norvegese del Borussia Dortmund, ha vinto il ‘Golden Boy 2020‘, premio istituito da ‘Tuttosport‘. Il cannoniere del BVB ha rilasciato, per questo motivo, una lunga intervista al quotidiano torinese oggi in edicola. Qui di seguito le dichiarazioni più interessanti di Haaland.

Sull’interesse dei top club europei nei suoi confronti: “Io penso solo a giocare con impegno, ad allenarmi ed a migliorare ogni giorno di più”.

Su Zlatan Ibrahimović e Cristiano Ronaldo suoi idoli di infanzia: “Due campionissimi, due fenomeni. Ero stregato vedendoli in tv. Sono gli idoli di tanti calciatori, tra cui ci sono anche io. Sono esempi da imitare per la continuità che permette loro di rimanere ad altissimi livelli per così tanti anni”.

Su Haaland c’è l’interesse di tantissime squadre di prima fascia in Europa, anche se, negli ultimi giorni, è stato anche accostato al Milan, dove gioca il suo grande amico, Jens Petter Hauge. Calciomercato Milan, individuato il vice di Zlatan Ibrahimovic >>>