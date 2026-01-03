Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Cagliari-Milan, Sabatini: “Fullkrug servirà sicuro. Di Tomori impressiona …”

CAGLIARI-MILAN

Cagliari-Milan, Sabatini: “Fullkrug servirà sicuro. Di Tomori impressiona …”

Cagliari-Milan, Sabatini: 'Fullkrug servirà sicuro. Di Tomori impressiona ...'
Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Cagliari grazie al gol di Leao. Ecco le sue parole da Calciomercato.com
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"I rossoneri vincono una partita sofferta nel primo tempo ma dominata nella ripresa, con assoluta padronanza". Il giornalista Sandro Sabatini parla così della vittoria del Milan sul campo del Cagliari grazie al gol di Leao. Nel suo pezzo per Calciomercato.com, il giornalista passa alle prestazioni individuali.

"Di Tomori impressiona la partecipazione spontanea alla proposta di gioco. Il resto della difesa si completa con De Winter più disinvolto del solito, anche perché Kilicsoy è bravo ma non è… Hojlund. E per completare il trio, continua a stupire Bartesaghi, promosso anche all’esame da “braccetto”".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, derby con l'Inter per la difesa: il Milan e Tare puntano un pupillo>>>

Si passa poi al centrocampo: "Modric a volte appare troppo intelligente per essere compreso al volo dai compagni. Comunque Rabiot recita lo stesso copione del campione croato". Passaggio anche sull'attacco: "Leao evanescente nel primo tempo e appariscente nella ripresa. C’è l’autografo del portoghese sul goal decisivo. Il debutto di Fullkrug non passerà alla storia per una mezz’ora da fenomeno, ma lo “spettacolo” - per il tedesco - è la robustezza delle sportellate: servirà, sicuro".

Leggi anche
Pastore: “Ogni allenatore non dice mai la verità ai giornalisti. Allegri non penso...
Milan, Serginho: “Berlusconi inimitabile. Istanbul? Questione mentale, o di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA