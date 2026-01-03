Cagliari-Milan, Sabatini: 'Fullkrug servirà sicuro. Di Tomori impressiona ...'

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Cagliari grazie al gol di Leao. Ecco le sue parole da Calciomercato.com

"Di Tomori impressiona la partecipazione spontanea alla proposta di gioco. Il resto della difesa si completa con De Winter più disinvolto del solito, anche perché Kilicsoy è bravo ma non è… Hojlund. E per completare il trio, continua a stupire Bartesaghi, promosso anche all’esame da “braccetto”".