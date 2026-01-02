Tra due settimane c'è Inter-Napoli e Conte lo sa benissimo e quindi iniziamo anche un po' a seminare anche un po' di tensione sportiva, all'annata è stato anche per questo che il Napoli ha vinto lo scontro diretto con l'Inter, perché il clima si è acceso e diventò anche piuttosto più aspro e l'Inter cadde in una specie di trappola tesa dal Napoli a livello di tensione, per non parlare di quello che si disse dopo, che tornerà probabilmente nelle discussioni di queste due settimane, quindi io penso che Conte parli sempre per uno scopo di campo, ricorderete le parole dopo Monza-Napoli ad aprile, tutto il mondo pensava alla volata Scudetto, Conte spostò il focus della discussione sul suo futuro, sul fatto che probabilmente non sarebbe rimasto, togliendo pressione poi a quella squadra che era schiacciata dalla pressione e la aiutò.