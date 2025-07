Cafu: 'Estupinan fortissimo. Uno da Milan'. Il parere su Doué. E Vlahovic ...

"L’ho visto più volte nelle qualificazioni al Mondiale ed è fortissimo. Uno adatto al Milan". Marcos Cafu , terzino leggendario del Milan , parla così di Estupinan , possibile erede di Theo in rossonero. Ecco le sue parole sul terzino del Brighton a 'La Gazzetta dello Sport': "La rapidità, la capacità di spingere e il fatto che non abbia nessuna paura a prendere iniziative personali quando la squadra ha bisogno".

Essere l'erede di Theo può pesare? Cafu risponde : "Se uno in campo gioca bene, l’eredità di chi lo ha preceduto non la sente. E se Estupinan è quello che ho visto con la nazionale...".

Se è pronto per la Serie A: "Il vostro campionato è più tattico rispetto a quello inglese, ma sono convinto che con i suoi mezzi fisici, Estupinan possa far bene ovunque. Nel ruolo di terzino sinistro trovare elementi più forti non è semplice".