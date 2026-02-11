Gianluigi Buffon , capo delegazione della Nazionale italiana, è stato intervistato dai microfoni de La Stampa. L'ex portiere della Juventus e degli Azzurri, con cui ha vinto il Mondiale nel lontano 2006, ha voluto spendere alcune parole legate alla scelta di Gennaro Gattuso come nuovo CT della Nazionale, per poi spostarsi a parlare del campionato, rivolgendo alcune parole al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, senti Buffon

«Io non credo agli uomini soli al comando e in tutte le scelte, soprattutto se c’è un gruppo con il quale si collabora, ci deve essere una condivisione di tutto. A volte ci vuole la giusta razionalità e anche una giusta dose di coraggio, ma di una cosa sono serenissimo: se tornassimo indietro, rifaremmo quella scelta. Eravamo convinti allora e lo siamo ancora di più oggi, dopo aver visto lavorare Rino, che quella sia stata la scelta migliore».