Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Buffon: “Gattuso? Se tornassimo indietro rifaremmo la stessa scelta. Serie A? Il Milan…”

INTERVISTE

Buffon: “Gattuso? Se tornassimo indietro rifaremmo la stessa scelta. Serie A? Il Milan…”

Buffon: “Gattuso? Se tornassimo indietro rifaremmo la stessa scelta. Serie A? Il Milan…” - immagine 1
Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, è stato intervistato dai microfoni de La Stampa: le parole sul Milan e Gattuso
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, è stato intervistato dai microfoni de La Stampa. L'ex portiere della Juventus e degli Azzurri, con cui ha vinto il Mondiale nel lontano 2006, ha voluto spendere alcune parole legate alla scelta di Gennaro Gattuso come nuovo CT della Nazionale, per poi spostarsi a parlare del campionato, rivolgendo alcune parole al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, senti Buffon

—  

«Io non credo agli uomini soli al comando e in tutte le scelte, soprattutto se c’è un gruppo con il quale si collabora, ci deve essere una condivisione di tutto. A volte ci vuole la giusta razionalità e anche una giusta dose di coraggio, ma di una cosa sono serenissimo: se tornassimo indietro, rifaremmo quella scelta. Eravamo convinti allora e lo siamo ancora di più oggi, dopo aver visto lavorare Rino, che quella sia stata la scelta migliore».

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE:Milan, tra passato e futuro: parla Kaladze. Ecco le mosse di Tare nel mercato, intanto Pulisic...

Sul campionato: «Il campionato non è assolutissimamente chiuso. L’Inter sta facendo cose mirabolanti, però Milan e Napoli non hanno la Champions e questo può spostare qualche equilibrio"

Leggi anche
Sarebbe servito Mateta al Milan? Pastore: “No, ero abbastanza perplesso. Serviva…”
Kaladze: “Berlusconi grande uomo. Maldini? Persona eccezionale, mi ha insegnato tanto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA