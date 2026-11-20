Cristian Brocchi ricorda gli anni di Ronaldo Nazario al Milan: ripercorriamoli attraverso le sue dichiarazioni
Ex Milan, Brocchi: "Ronaldo il più forte che ho incontrato. Il più ossessionato era Inzaghi"
Nonostante abbia legato gran parte della propria carriera all'altra squadra di Milano, Ronaldo ha vestito anche la maglia del Milan. A ricordare le gesta dell'attaccante brasiliano nel periodo milanista è stato Cristian Brocchi, ex compagno di squadra del 'Fenomeno' prima in nerazzurro e poi in rossonero.
Brocchi su Ronaldo: "Anche al Milan era il più forte di tutti"Intervenuto ai microfoni del podcast 'TikTok Dopopartita', Brocchi ha parlato così del livello di Ronaldo nei diciotto mesi trascorsi al Milan:
"Al Milan, pure con qualche chilo di troppo e con tutti i problemi che si portava dietro, Ronaldo restava comunque il più forte di tutti. Mi viene in mente una partita in cui sembrava quasi non esserci: non si muoveva, non andava in pressione e giocava pochissimi palloni. A un certo punto, un po' tutti in campo eravamo stufi di vederlo così passivo e abbiamo cominciato a guardarlo storto, come per dirgli 'dai, muoviti, dacci una mano'. Lui si gira e fa: 'prossima palla faccio gol e poi non mi parlate più per tutta la giornata'. Passano due minuti, scarica un destro sotto l'incrocio e ci porta sull'1-0".
I 18 mesi di Ronaldo al MilanArrivato dal Real Madrid nel gennaio 2007 per 7,5 milioni di euro, Ronaldo ritrova subito il feeling con il gol al Milan. Nella seconda parte della stagione realizza 7 reti in 14 presenze, contribuendo alla conquista del quarto posto e alla qualificazione in Champions League. L'inizio della stagione successiva, però, è condizionato da una serie di problemi fisici: prima una lesione al flessore della coscia sinistra, poi nuove ricadute muscolari che ne rallentano il recupero. Il 13 gennaio 2008 torna protagonista con una doppietta contro il Napoli, ma il 13 febbraio, in occasione di Milan-Livorno, si rompe il tendine rotuleo del ginocchio sinistro: sarà la sua ultima partita in rossonero. In un anno e mezzo colleziona 20 presenze e 9 gol, tutti in Serie A.
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