Brocchi: “Maldini mi ha trasmesso tanto, è stato un punto di riferimento”

"Maldini mi ha trasmetto tanto in tutti gli anni in cui ho giocato. In un allenamento a un certo punto mi giro, ero un po' arrabbiato, e vidi Maldini prendere un antinfiammatorio per fare l'allenamento perché aveva male al ginocchio. Aveva vinto tutto, non era un allenamento da fare e lui lo ha fatto. Questo è Maldini. Lui per me è stato un punto di riferimento, come Costacurta, mi hanno dato qualcosa di importante. Paolo è indiscusso. Con Billy non abbiamo mai litigato, così come con Maldini. Avevo un rispetto enorme".