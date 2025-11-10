Con l'ultima giornata di Serie A appena passata, i riflettori sono tutti puntati sulla sosta delle Nazionali. Nel frattempo però, Milan e Inter iniziano a pensare di già al prossimo derby: le due squadre milanesi si incontreranno domenica 23 novembre alle ore 20.45. Durante l'ultima puntata di Fuoriclasse, format di DAZN, l'ex giocatore e allenatore del Milan, Cristian Brocchi ha voluto spendere alcune parole sulla straccitadina, facendo riferimento all'euroderby del 2003, match che il Milan vinse. Ecco, di seguito, le sue parole:
"Il ricordo più grande ce l’ho nel primo euroderby di Champions League che è stato veramente un qualcosa di incredibile. Fortunati o non fortunati, Bobo è andato a casa (ride, rivolto a Bobo Vieri seduto accanto a lui) e a prescindere da quello è stato un ricordo bellissimo: la sera prima e la settimana. Il flash? L’ingresso in campo: già a San Siro si respira un’aria diversa, quella sera penso di non aver mai giocato una partita con un’atmosfera magica come quella serata lì. Ho giocato, sia all’andata che al ritorno: io sono andato in finale e tu (a Vieri, ndr) la guardavi da casa".
