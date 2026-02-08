Branchini: 'È il momento di fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio'

Giovanni Branchini è stato intervistato durante "Deejay Football Club" e ha parlato del tema relativo al giocare troppo. Ecco le sue parole
Nella giornata di ieri, durante l'appuntamento con "Deejay Football Club", programma radiofonico condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, il noto agente Giovanni Branchini (peraltro procuratore dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri) è stato intervistato sui principali temi legati al calcio. Uno di questi legato al fatto che si giochi troppo. Su questo argomento, Branchini ha dato una risposta netta e senza tanti giri di parole. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.
Le parole di Giovanni Branchini
—
Sarebbe il caso di ridurre il numero di squadre nei campionati?
"Secondo me è il momento di fare sciopero. Di fermare la follia di chi gestisce dall'alto il sistema calcio. Leggo che la Federcalcio tedesca minaccia di non andare ai Mondiali e questo è un bel segnale. Mi auguro che tutti i presidenti di Federazione intervengano perché se non lo fanno loro a livello UEFA e FIFA certi provvedimenti non possiamo aspettarceli. Pertanto serve entrare in rotta di collisione e fermare la follia".