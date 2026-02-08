"Certo, ha reso ancora più particolare l’esperienza, San Siro è stata casa mia per decenni . Non le dico il batticuore quando sono uscito sul campo e ho visto lo stadio pieno . La voce di Bocelli ha reso tutto più magico. Diciamo che è stato un tragitto breve ma intenso. In carriera non avevo mai provato un’emozione del genere ". La leggenda del Milan Franco Baresi e le sue emozioni nel portare la Fiamma Olimpica insieme a Giuseppe Bergomi durante la cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Ecco le parole a 'Il Corriere della Sera'.

Milan, Baresi e le emozioni olimpiche

"Avevo già fatto il tedoforo a Park Avenue in occasioni delle Olimpiadi di Atlanta, quelle che nell’immaginario sono indimenticabili per l’accensione del braciere da parte di Cassius Clay. In quell’occasione avevo portato la fiaccola per un chilometro. Ma farlo per Milano-cortina, con tutto il rispetto, ha un altro significato". In questi mesi Baresi ha combattuto contro un nodulo ai polmoni per cui è stato operato: "Mi è arrivata addosso un’ondata. Il calore mi ha anche aiutato a superare i momenti più difficili. Voglio ringraziare il Milan perché dal primo giorno mi ha messo a disposizione le migliori strutture".