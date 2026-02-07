Ieri sera lo Stadio di San Siro, di proprietà di Inter e Milan, ha ospitato al cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un evento unico e soprattutto storico, anche guardando al fatto che tra pochi anni, lo stesso impianto che oggi ha ospitato centinaia di atleti, non ci sarà più. San Siro verrà, infatti, abbattuto, per far spazio a quello che sarà il nuovo impianto delle due squadre milanesi. A parlare di questo tema è stato il giornalista di Gazzetta dello Sport e SportWeek Pier Bergonzi, ospite al podcast "Tutti Convocati" in onda sulle frequenze di Radio 24. Ecco, di seguito, le sue parole: