Ieri sera lo Stadio di San Siro, di proprietà di Inter e Milan, ha ospitato al cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un evento unico e soprattutto storico, anche guardando al fatto che tra pochi anni, lo stesso impianto che oggi ha ospitato centinaia di atleti, non ci sarà più. San Siro verrà, infatti, abbattuto, per far spazio a quello che sarà il nuovo impianto delle due squadre milanesi. A parlare di questo tema è stato il giornalista di Gazzetta dello Sport e SportWeek Pier Bergonzi, ospite al podcast "Tutti Convocati" in onda sulle frequenze di Radio 24. Ecco, di seguito, le sue parole:
Bergonzi: “Non si può cancellare San Siro, ma Milano con uno stadio solo è scandaloso”
Il giornalista sportivo Pier Bergonzi ha voluto spendere alcune parole legate al futuro di San Siro: ecco le sue dichiarazioni
Milan, le parole di Bergonzi su San Siro—
Le parole di Pier Bergonzi sullo stadio di San Siro in vista della Cerimonia di Apertura: "Non si può cancellare San Siro nella nostra memoria, poi che è giusto (e anche troppo tardi) per avere un nuovo stadio è un'altra cosa, è anche scandaloso che una città come Milano con due squadre così ne abbia solo uno di stadio"
