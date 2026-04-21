Il Milan però punta sull’effetto Allegri per interrompere l’anno prossimo il dominio interista.
«Max l’abbiamo portato al Milan per la prima volta io e Galliani nel 2010: è un grande allenatore e un vincente. Chi ha successo, vuol dire che è bravo e Allegri dove è andato ha sempre fatto bene. Sta facendo un grande lavoro per riportare i rossoneri ai primi posti».
In cosa è speciale Allegri?
«Conosce il calcio e i calciatori: pensa sia importante vincere e gioca in funzione di quello. La sua virtù è il saper gestire le situazioni: sa motivare e capire le problematiche dei giocatori. Inoltre Max è bravissimo a comunicare. Il Milan deve tenerselo stretto».
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