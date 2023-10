BVB-Milan, Capello: “Ho criticato Leao, ma vale il prezzo del biglietto”

Il Milan non riesce a sbloccarsi in Europa: altra partita, altro 0-0. Stavolta contro il Borussia Dortmund. Altri due punti sprecati dai rossoneri, che non sono riusciti a sfruttare le tante occasioni create nel secondo tempo. Mattatore della serata Rafael Leao: l'attaccante del Milan ha spesso seminato il panico nella retroguardia tedesca.