Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell' Inter , ha voluto commentare ai microfoni di Sky Calcio Club la partita fatta dal Milan in casa contro l'Udinese, finita poi 3-0 a favore degli avversari. L'ex nerazzurro, dopo aver parlato un po' della prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, si è voluto soffermare su Rafael Leao, fischiassimo dal pubblico di San Siro al momento del cambio. Che la sua storia d'amore con il Milan sia arrivata ai titoli di coda? Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla partita: "E' stato un Milan con davvero poca pazienza, non ragionavano e andavano sempre allo stesso ritmo concedendo troppi spazi. I centrali spesso in uscita, al posto di scappare si alzavano, forse non erano abituati a giocare così, si è visto..".