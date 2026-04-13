Renzo Ulivieri, presidente dell’AIAC (associazione italiana allenatori calcio), è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista delle prossime elezioni per il presidente della FIGC, in programma a giugno. Ulivieri ha parlato dei possibili nomi sondati, tra cui due ex rossoneri: Maldini e Albertini. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
PIANETAMILAN news milan interviste Ulivieri: “FIGC? Valutati alcuni ex calciatori. Favorevoli a Maldini e Albertini”
INTERVISTE
Ulivieri: “FIGC? Valutati alcuni ex calciatori. Favorevoli a Maldini e Albertini”
Renzo Ulivieri, presidente dell’AIAC, ha voluto parlare delle elezioni in FIGC: sondati due rossoneri... Maldini e Albertini in 'Azzurro'?
Ex Milan, due rossoneri in FIGC? Le ultime—
Milan, le parole di Ulivieri su Maldini e Albertini in FIGC: «Elezioni FIGC? Si è prevalentemente parlato di ex calciatori, si valutava di fare appunto le cose assieme e considerando anche un uomo nel mondo del calcio. Maldini e Albertini? Per Albertini avevamo già espresso il nostro parere favorevole in passato ma senza successo. Nomi di quel tipo, sì. Ma è chiaro che conta la persona e il suo programma. Il programma e la persona. Una volta che capiremo e vedremo l’una e l’altra cosa, beh, ci sarà modo di considerare tutto»
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