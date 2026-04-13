Ex Milan, due rossoneri in FIGC? Le ultime

Milan, le parole di Ulivieri su Maldini e Albertini in FIGC: «Elezioni FIGC? Si è prevalentemente parlato di ex calciatori, si valutava di fare appunto le cose assieme e considerando anche un uomo nel mondo del calcio. Maldini e Albertini? Per Albertini avevamo già espresso il nostro parere favorevole in passato ma senza successo. Nomi di quel tipo, sì. Ma è chiaro che conta la persona e il suo programma. Il programma e la persona. Una volta che capiremo e vedremo l’una e l’altra cosa, beh, ci sarà modo di considerare tutto»