PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Savicevic: “Ho avuto problemi con Capello per un anno. Vi racconto come abbiamo risolto”

INTERVISTE

Milan, Savicevic: “Ho avuto problemi con Capello per un anno. Vi racconto come abbiamo risolto”

Milan, Savicevic e i problemi con Capello: 'Metteva tanta pressione'
Dai problemi alla tregua: Dejan Savicevic ricorda gli anni al Milan e racconta alcuni aneddoti sul suo rapporto con Fabio capello
Redazione PM

Dopo aver guidato la Stella Rossa alla conquista dell'unica Coppa dei Campioni della sua storia, Dejan Savicevic passa al Milan nell’estate del 1992. Indimenticabile la prestazione in finale di Champions League contro il Barcellona di Cruijff, in cui serve l’assist del vantaggio a Massaro e firma il 3-0 con un pallonetto. L'attaccante montenegrino con i rossoneri ha vinto anche 3 Scudetti, 3 Supercoppe di Lega e una Supercoppa europea.

Milan, Savicevic: «Capello non voleva cambiare i tre olandesi»

—  

Durante la presentazione della sua autobiografia "Il genio", Savicevic è tornato a parlare dei suoi anni al Milan e del rapporto con Fabio Capello. Di seguito, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE

"Ho avuto problemi con Capello per un anno, un anno e mezzo, poi abbiamo trovato il rapporto. Io ho cominciato a giocare con continuità ma ho passato un brutto periodo, come ho detto prima. Lui sinceramente metteva tanta pressione, potevano giocare solo tre stranieri e non voleva cambiare i tre olandesi. Aveva ragione, ecco perché ho avuto poco spazio al primo anno. Anche il secondo anno ho avuto qualche problema però poi abbiamo risolto. Dopo la Coppa Intercontinentale e poi è andato tutto bene".

Leggi anche
Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo un’ottima partita in generale, ma dobbiamo migliorare”
Capello: “Ma quale modulo, il problema del Milan è un altro. Leao, aiutati anche un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA