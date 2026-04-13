Milan, Savicevic e i problemi con Capello: 'Metteva tanta pressione'

"Ho avuto problemi con Capello per un anno, un anno e mezzo, poi abbiamo trovato il rapporto. Io ho cominciato a giocare con continuità ma ho passato un brutto periodo, come ho detto prima. Lui sinceramente metteva tanta pressione, potevano giocare solo tre stranieri e non voleva cambiare i tre olandesi. Aveva ragione, ecco perché ho avuto poco spazio al primo anno. Anche il secondo anno ho avuto qualche problema però poi abbiamo risolto. Dopo la Coppa Intercontinentale e poi è andato tutto bene".