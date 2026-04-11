Allegri avverte il Milan: “Udinese squadra fisica, affrontiamo il momento di difficoltà senza panico”
Dejan Savicevic, ex centrocampista offensivo del Milan per sei stagioni, dal 1992 al 1998 (144 partite, 34 gol e 49 assist in rossonero), nonché vincitore di 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, una Champions League e una Supercoppa Europea con il Diavolo, dopo essersi già espresso al quotidiano serbo 'Meridian Sport', giorni fa, sull'approdo di Kostic al Milan, ha concesso il bis nelle ultime ore.
Milan, Savicevic su Kostic: "Già da due anni gioca in prima squadra"—
In occasione, infatti, della presentazione a Milano del libro 'Il Genio', la sua autobiografia ufficiale, Savicevic ha parlato così di Kostic. "Già da due anni gioca in prima squadra. Prima in Montenegro poi al Partizan, anche se non ha avuto molto spazio nei primi 6 mesi. Adesso ha preso il posto da titolare anche se ha avuto qualche problema al tendine. Un ragazzo promettente, un vero centravanti".
"Spero non finisca come Adzic, che ha perso due anni"—
Sulle opportunità di crescita che il baby bomber montenegrino potrà avere a Milano, Savicevic si è infine espresso in questo modo. "Devono gestirlo bene. Se non capiscono che potrà avere opportunità, devono gestirlo bene. Milan Futuro? Già da due anni gioca in prima squadra, magari in prestito da qualche parte per farlo giocare. Anche in Serie B, deve essere titolare per trovare continuità. Spero non finisca come Vasilije Adzic, che ha perso due anni".
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