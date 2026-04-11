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Savicevic: “Kostic? Devono gestirlo bene. Milan Futuro? Meglio un prestito in Serie B”

Savicevic: 'Kostic? Devono gestirlo bene. Milan Futuro? Meglio un prestito in Serie B'
Il montenegrino Dejan Savicevic, ex centrocampista offensivo del Milan, ha parlato - in occasione della presentazione a Milano della sua autobiografia, 'Il Genio' - dell'arrivo del suo connazionale Andrej Kostic in rossonero. Ecco le dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Qualche settimana fa il Milan ha annunciato l'arrivo, dal prossimo 1° luglio, di Andrej Kostic. Il club di Via Aldo Rossi ha prelevato il centravanti montenegrino, classe 2007, dai serbi del Partizan: un'operazione da 8 milioni di euro complessivi, tra parte fissa (3,5) e bonus (4,5). La società di Belgrado si è anche riservata una percentuale sull'eventuale, futura rivendita del cartellino del giocatore.

Kostic è sicuramente una delle rivelazioni del Partizan in questa stagione: in quella che è la sua prima annata in bianconero, dopo l'arrivo dal Buducnost Podgorica, il giovane bomber ha segnato 11 gol e fornito un assist in 34 partite totali. Essendo rimasto in campo, però, appena 1.229', la sua media è di un gol ogni 112'.

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Dejan Savicevic, ex centrocampista offensivo del Milan per sei stagioni, dal 1992 al 1998 (144 partite, 34 gol e 49 assist in rossonero), nonché vincitore di 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, una Champions League e una Supercoppa Europea con il Diavolo, dopo essersi già espresso al quotidiano serbo 'Meridian Sport', giorni fa, sull'approdo di Kostic al Milan, ha concesso il bis nelle ultime ore.

Milan, Savicevic su Kostic: "Già da due anni gioca in prima squadra"

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In occasione, infatti, della presentazione a Milano del libro 'Il Genio', la sua autobiografia ufficiale, Savicevic ha parlato così di Kostic. "Già da due anni gioca in prima squadra. Prima in Montenegro poi al Partizan, anche se non ha avuto molto spazio nei primi 6 mesi. Adesso ha preso il posto da titolare anche se ha avuto qualche problema al tendine. Un ragazzo promettente, un vero centravanti".

"Spero non finisca come Adzic, che ha perso due anni"

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Sulle opportunità di crescita che il baby bomber montenegrino potrà avere a Milano, Savicevic si è infine espresso in questo modo. "Devono gestirlo bene. Se non capiscono che potrà avere opportunità, devono gestirlo bene. Milan Futuro? Già da due anni gioca in prima squadra, magari in prestito da qualche parte per farlo giocare. Anche in Serie B, deve essere titolare per trovare continuità. Spero non finisca come Vasilije Adzic, che ha perso due anni".

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