Qualche settimana fa il Milan ha annunciato l'arrivo, dal prossimo 1° luglio, di Andrej Kostic . Il club di Via Aldo Rossi ha prelevato il centravanti montenegrino, classe 2007 , dai serbi del Partizan : un'operazione da 8 milioni di euro complessivi, tra parte fissa (3,5) e bonus (4,5). La società di Belgrado si è anche riservata una percentuale sull'eventuale, futura rivendita del cartellino del giocatore.

Kostic è sicuramente una delle rivelazioni del Partizan in questa stagione: in quella che è la sua prima annata in bianconero, dopo l'arrivo dal Buducnost Podgorica, il giovane bomber ha segnato 11 gol e fornito un assist in 34 partite totali. Essendo rimasto in campo, però, appena 1.229', la sua media è di un gol ogni 112'.