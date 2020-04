Beckham fa la sua scelta: “Ronaldo non è al livello di Messi”

ULTIME NEWS – Intervistato dal portale argentino Telam.com, l’ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan David Beckham ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Messi è unico, non c’è nessun altro come lui. Cristiano Ronaldo non è al suo livello. C’è Messi, poi c’è Ronaldo e poi tutti gli altri calciatori”, le parole dello Spice boy inglese.

Una scelta personale che ovviamente divide il mondo del calcio, tra chi è ama maggiormente l’argentino e chi, al contrario, predilige per il talento di Madeira. Si dice che la verità stia nel mezzo e certamente dire che in questo caso entrambi sono dei fenomeni di certo non si sbaglia. A proposito di fenomeni, ecco le parole di Ronaldo sulla quarantena in Spagna>>>

