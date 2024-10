Bayer Leverkusen e il retroscena su Theo Hernandez. Parla il presidente Carro

«La partita per me è 50-50. Nel 2019 abbiamo provato a prendere Theo Hernandez, ci siamo andati vicini. Quanto al derby, rispetto entrambe le squadre, ma ho una leggera preferenza per il Milan. Ricordo ancora il 4-0 al Barça del 1994, ero devastato».