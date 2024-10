Bayer Leverkusen-Milan, Pedullà: “Serve questo o ti massacrano”

Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha parlato sul suo canale YouTube della sfida tra Bayer Leverkusen e Milan. Un avvertimento per il Diavolo

Bayer Leverkusen-Milan, 2^ giornata della Champions League 2024-25. Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha parlato sul suo canale YouTube della sfida tra i tedeschi e i rossoneri. Wirtz, Xabi Alonso e non solo. Un avvertimento per il Diavolo per una partita dal coefficiente di difficoltà alto. Ecco il parere di Pedullà.