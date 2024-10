Bayer Leverkusen-Milan, è Wirtz contro Leao: da Rafa ci si aspetta di più

Bayer Leverkusen-Milan, Leao ha tutto da dimostrare. Duello con Wirtz

La Champions, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è una competizione in cui Leao ha già giocato 21 volte, con tre gol segnati e sei assist. In campionato gli è stata data la fascia di capitano, servono segnali da leader. Per essere considerato un campione a livello internazionale è su questo palco che Leao deve esibire il proprio talento. La rosea fa il paragone con i talenti maggiori in Europa: il solito Mbappé, oggi al Real con Ancelotti, ha segnato 49 gol. Vinicius, altro attore protagonista a Madrid, è a quota 21. Jamal Musiala, altro gioiello tedesco, è a 4. Il portoghese deve mettere su numeri. Wirtz, invece, è un talento enorme che sta facendo cose importanti con il Bayer Leverkusen. Nelle ultime 26 da titolare con il Bayer, ha partecipato a 24 gol. Il 19 settembre, nel debutto Champions, ha segnato una doppietta al Feyenoord. Per il futuro Wirtz è un obiettivo dichiarato del Bayern: vale almeno 130 milioni. Anche Rafa ha una stima a tre cifre: stavolta i milioni sono 175, come da clausola rescissoria. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Moncada cerca il colpo? Dalla scuola del Real Madrid....