Bayer Leverkusen-Milan, Trevisani dubbioso. Dipende tutto da Leao

"Io continuo a pensare che sia un atteggiamento in campo che va bene se giochi in modo furibondo come fatto nel derby. E' complicato reggere in fase difensiva solo con Fofana. Sono dell'idea che se vai contro il Bayer Leverkusen in quel modo di diverti poco. E' una partita molto rischiosa. Mi piace molto di più Fonseca che continua con le sue idee, piuttosto che quelli che si fanno influenzare dal contorno. Leao è fondamentale, gli attaccanti devono farsi un mazzo gigante. Io contro il Lecce ero a San Siro, e Rafa non mi sembrava molto meno ciondolante del solito, ho visto due tre corse indietro in più. Ma sono convinto che non esista un Milan senza Leao. L'assist a Theo Hernandez è un capolavoro. Il primo gol nasce dalla punizione che si è preso lui. Senza Leao non esiste questa impalcatura. Se si accende puoi fare tutto, se non si accende puoi fare poco".