Derby, Trevisani: “Se attacchi l’Inter va in difficoltà, bravo il Milan a capirlo”

Sullo schieramento di Fonseca:

"Il Milan vince la partita con una dimostrazione di essere forte: il Milan è forte. Quando uno si scandalizza che prende due gol a partita, che non ha senso tattico o logico non bisogna essere preso per matto o cattivoni nei confronti di Fonseca. Io penso che il Milan debba essere sempre in questa versione, una molto migliore delle prime settimane. Non penso che il Milan abbia risolto tutti i problemi ma un’atmosfera diversa l’abbiamo vista, anche nelle dichiarazioni. Il campionato del Milan me lo immagino ancora come una serie di alti e bassi, alla fine l’eroe Fonseca cadrà."