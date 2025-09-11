Athekame: “E’ un onore per me essere al Milan. Ho provato tantissime emozioni!”

Zachary Athekame è stato uno dei colpi a sorpresa fatti dal Milan durante questa sessione estiva di calciomercato. Il giovane terzino destro, acquistato dallo Young Boys per circa 10 milioni di euro, si è raccontato ai microfoni di Blick.ch . Ecco, di seguito, le sue parole:

Athekame: "In italia è tutto diverso. Un onore essere al Milan"

"È tutto davvero molto diverso. Ci si rende conto che la Svizzera, senza mancare di rispetto, è piccola se paragonata ai veri paesi del calcio. In questo Paese si vede la grandezza e l'impatto che il calcio ha sulla gente. È un altro mondo".