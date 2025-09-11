Pianeta Milan
INTERVISTE

Athekame: “E’ un onore per me essere al Milan. Ho provato tantissime emozioni!”

Milan: Athekame in campo con la Svizzera U21 contro l’Estonia
Intervistato dai microfoni di blick.ch, il giovane terzino destro rossonero, Zachary Athekame, si è raccontato in una lunga intervista
Zachary Athekame è stato uno dei colpi a sorpresa fatti dal Milan durante questa sessione estiva di calciomercato. Il giovane terzino destro, acquistato dallo Young Boys per circa 10 milioni di euro, si è raccontato ai microfoni di Blick.ch. Ecco, di seguito, le sue parole:

Athekame: "In italia è tutto diverso. Un onore essere al Milan"

"È tutto davvero molto diverso. Ci si rende conto che la Svizzera, senza mancare di rispetto, è piccola se paragonata ai veri paesi del calcio. In questo Paese si vede la grandezza e l'impatto che il calcio ha sulla gente. È un altro mondo".

Sulle critiche a riguardo del suo prematuro addio alla Svizzera:

"Ho la mia opinione. Ognuno ha la propria".

Se ha subito accettato la proposta del Milan:

"È il Milan, tutti conoscono la storia di questo club. È un onore per me esserci".

Cosa ha provato quando ha saputo dell'interesse rossonero: "Ho provato molte emozioni. Ma bisogna rimanere lucidi. Sono molto contento e ora mi concentro sul lavoro".

Non ha ancora esordito, ma pensa di farlo presto? In tanti sono convinti che Allegri le darà l'occasione di dimostrare il suo valore.

"È mio compito dare il massimo in allenamento per guadagnarmi il posto. Non mi metto pressione, resto sereno"

