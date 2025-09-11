Athekame: “E’ un onore per me essere al Milan. Ho provato tantissime emozioni!”

Sulle critiche a riguardo del suo prematuro addio alla Svizzera:
"Ho la mia opinione. Ognuno ha la propria".
Se ha subito accettato la proposta del Milan:
"È il Milan, tutti conoscono la storia di questo club. È un onore per me esserci".
Cosa ha provato quando ha saputo dell'interesse rossonero: "Ho provato molte emozioni. Ma bisogna rimanere lucidi. Sono molto contento e ora mi concentro sul lavoro".
Non ha ancora esordito, ma pensa di farlo presto? In tanti sono convinti che Allegri le darà l'occasione di dimostrare il suo valore.
"È mio compito dare il massimo in allenamento per guadagnarmi il posto. Non mi metto pressione, resto sereno"
