Milan, parla Athekame: “In Italia si vede l’impatto che il calcio ha sulla gente”

Intervistato dai microfoni di blick.ch, il giovane terzino destro rossonero, Zachary Athekame, si è raccontato in una lunga intervista
Zachary Athekame è stato uno dei colpi a sorpresa fatti dal Milan durante questa sessione estiva di calciomercato. Il giovane terzino destro, acquistato dallo Young Boys per circa 10 milioni di euro, si è raccontato ai microfoni di Blick.ch. Ecco, di seguito, le sue parole:

"È tutto davvero molto diverso. Ci si rende conto che la Svizzera, senza mancare di rispetto, è piccola se paragonata ai veri paesi del calcio. In questo Paese si vede la grandezza e l'impatto che il calcio ha sulla gente. È un altro mondo".

Da quando ha messo piede a Milanello, Athekame non ha ancora avuto l'occasione di esordire nella scala del calcio, San Siro. Il terzino svizzero è rimasto in panchina sia nella vittoria contro il Bari in Coppa Italia, sia nella sconfitta contro la Cremonese. Stessa identica storia nella trasferta di Lecce.

