Athekame: “Un onore per me essere al Milan. Sono molto contento”

Intervistato dai microfoni di blick.ch, il giovane terzino destro rossonero, Zachary Athekame, si è raccontato in una lunga intervista
Alessia Scataglini
Zachary Athekame è stato uno dei colpi a sorpresa fatti dal Milan durante questa sessione estiva di calciomercato. Il giovane terzino destro, acquistato dallo Young Boys per circa 10 milioni di euro, si è raccontato ai microfoni di Blick.ch. Ecco, di seguito, le sue parole sul Milan:

Athekame: "Tutti conoscono la storia del Milan. Un onore stare qua"

Se ha subito accettato la proposta del Milan:

"È il Milan, tutti conoscono la storia di questo club. È un onore per me esserci".

Cosa ha provato quando ha saputo dell'interesse rossonero: "Ho provato molte emozioni. Ma bisogna rimanere lucidi. Sono molto contento e ora mi concentro sul lavoro".

Da quando ha messo piede a Milanello, Athekame non ha ancora avuto l'occasione di esordire nella scala del calcio, San Siro. Il terzino svizzero è rimasto in panchina sia nella vittoria contro il Bari in Coppa Italia, sia nella sconfitta contro la Cremonese. Stessa identica storia nella trasferta di Lecce.

