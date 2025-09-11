Athekame: “Un onore per me essere al Milan. Sono molto contento”

Intervistato dai microfoni di blick.ch, il giovane terzino destro rossonero, Zachary Athekame, si è raccontato in una lunga intervista
Zachary Athekame è stato uno dei colpi a sorpresa fatti dal Milan durante questa sessione estiva di calciomercato. Il giovane terzino destro, acquistato dallo Young Boys per circa 10 milioni di euro, si è raccontato ai microfoni di Blick.ch. Ecco, di seguito, le sue parole sul Milan:
Athekame: "Tutti conoscono la storia del Milan. Un onore stare qua"
Se ha subito accettato la proposta del Milan:
"È il Milan, tutti conoscono la storia di questo club. È un onore per me esserci".
Cosa ha provato quando ha saputo dell'interesse rossonero: "Ho provato molte emozioni. Ma bisogna rimanere lucidi. Sono molto contento e ora mi concentro sul lavoro".