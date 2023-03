Il talento del Lille: “Tifo Milan, Ronaldinho e Pirlo i miei idoli”

Sullo scudetto conquistato con il Lille: “La festa scudetto è stata pazzesca: c’era tutta la città a gioire per strada con noi. Mi hanno fatto pure alzare la coppa. Ho condiviso quei magici momenti con grandi campioni, da Renato Sanches a Sven Botman. Mike Maignan mi ha preso sotto la sua ala protettiva: ci lega un rapporto speciale, lo considero come un secondo padre. Mi ha dato tanti consigli e sono contento di vederlo ad un livello top con il Milan, la mia squadra del cuore: si merita tutto il successo che sta avendo.”

Sulla possibilità di arrivare in Serie A: "Intanto non ci penso, sono concentrato a vincere in Danimarca. Tifo il Milan per i miei idoli, Pirlo e Ronaldinho. La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo. E un giorno vorrei giocarci, se possibile in maglia rossonera."