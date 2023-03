Sorteggio Champions League: il City ha speso quanto le tre italiane

Il Milan , insieme ad Inter e Napoli , hanno raggiunto un grande traguardo: entrare nella top 8 delle squadre in Europa, qualificandosi ai quarti di finale di Champions League . Domani ci sarà il sorteggio e le tre squadre italiane, scopriranno il loro destino. Le altre restanti, tolto il Benfica, sono tra le "big" europee. Squadre che spesso investono tantissimi soldi sul calciomercato. Tanto che bastano le inglesi, Manchester City e Chelsea , per coprire gli investimenti compiuti della tre squadre italiane. Dei numeri molto importanti in vista del prossimo turno della Champions League .

Champions League, il costo di tutte le rose

Come rilevato dai dati di transfermarkt, le due squadre che hanno speso di più per formare le proprie rose ancora in corsa per la Champions League, sono le due inglesi: il Chelsea primo con un investimento di 996,79 milioni, mentre il Manchester City secondo con 967,90. Entrambi sono superiori a quanto speso da Milan, Napoli e Inter messe insieme. I partenopei si fermano a 341,30 milioni complessivi, i nerazzurri a 312,54. Chiudono i rossoneri a 249,16. Facendo un rapido calcolo: 903,02 milioni. Più dietro rispetto alle due inglesi altre due big del calcio europeo: il Real Madrid si ferma a quota 638,90 milioni, mentre il Bayern Monaco è lontano: 448,5. Una cifra già più vicina a quelle delle tre italiane. Sotto le italiane c'è il Benfica con 110,55 milioni totali. Numeri decisamente diversi e opposti, ma non sempre gli investimenti sul calciomercato corrispondono a risultati immediati. Basta vedere il caso del Chelsea, che si è qualificato ai quarti di Champions League, vero, ma sta faticando molto in Premier League. Tutte e 8 le restanti, avranno la possibilità di passare il turno. Alla fine resta sempre il gioco e il rettangolo verde a decidere i risultati e chi andrà avanti in Champions League. Champions League, fatturati a confronto: la Serie A rincorre >>>