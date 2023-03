Sorteggio Champions League: fatturati a confronto, ma non c’è partita

Il Milan non sarà la sola squadra italiana presente nella top 8 d'Europa: nel sorteggio di domani, saranno ben tre le compagini della Serie A che si giocheranno il passaggio del turno della Champions League . Un risultato davvero importante per tutta il calcio italiano spesso denigrato e sottovalutato a confronto con altri campionati europei. Ebbene, se la distanza sul campo sembrerebbe essere stata accorciato, lo stesso non si può dire dal punto di vista del fatturato , dove l' Italia è ancora lontana rispetto alle altre "regine" della Champions League .

Champions League, fatturati a confronto: Serie A ancora a rilento

La classifca dei ricavi stilata dalla società di consulenza Deloitte per la stagione scorsa, parla chiaro e non lascio molto spazio a ragionementi. Il Manchest City chiude al primo posto, con 731 milioni di ricavo. Il Real Madrid è secondo con 713,8. Due club che si trovano anche tra le top dal punto di vista del valore totale della rosa. Il Bayern Monaco ha chiuso al sesto posto, con 653,6 e il Chelsea ottavo a quota 568,3. La prima italiana resta la Juventus, unica della squadre della Serie A che non ha superato il girone di Champions League. I bianconeri si sono fermati a 400,6 milioni, chiudendo all'undicesima posizione. L’Inter, con 308 milioni, è quattordicesima. Il Milan, sedicesimo con 264,9. Il Napoli, come il Benfica, sono addirittura fuori dalle prime 20. Numeri davvero "impietosi" per la Serie A, ma le tre squadre rimaste in Champions League, hanno già dimostrato di potersela giocare sul campo anche contro le "grandi" d'Europa. Per questo, le tifoserie delle tre compagini italiane, possono continuare a sperare a sognare. Domani scopriremo la verità e tutti gli accoppiamenti del Milan, dell'Inter e del Napoli, in un giorno che potrebbe essere importantissimo per il calcio italiano. Champions League, i valori delle rose ai quarti: la posizione del Milan >>>