Sorteggio Champions League, i valori delle rose: Milan quinto

Un'annata, già a marzo, storica per il calcio italiano e per Milan, Inter e Napoli. La Serie A porta ai quarti di Champions League ben 3 partecipanti, diventando il campionato più rappresentato nella competizione. Una bella stangata a chi parla di una competizione di serie B, rispetto agli altri campionati europei. Ebbene, delle squadre rimaste in Champions, le italiane sono tra le più basse dal punto di vista del valore della rosa. Il Milan, al momento, aspetta la propria avversaria ai quarti, con il rischio di due derby patriottici. I rossoneri, sono la squadra del bel Paese, con il valore della rosa maggiore, ma comunque al quinto posto delle restanti partecipanti alla Champions League. Andiamo a vedere i numeri nel dettaglio.

City e Chelsea sopra il miliardo — Partiamo con le inglesi: queste, secondo i dati forniti da transfermarkt, sono le uniche due squadre rimaste in corsa per la Champions League, con un valore totale di più di un miliardo di euro. La squadra di Guardiola guida il gruppo, con un totale di 1 miliardo e 5 milioni, con ben due giocatori sopra i 100 milioni di valutazione: Erling Haaland (170) e Phil Foden (110). Poco più indietro si trovano i blues, con un valore totale di 1 miliardo e 2 milioni. La squadra di Potter non ha nessun giocatore sopra i 100 milioni di valore, con Enzo Fernandez che si "ferma" a 85 milioni di euro.

Le altre due "big": Real e Bayern — Dopo le due squadre inglesi, arrivano le altre due "big" rimaste in corsa per la Champions League. Il Bayern Monaco si posiziona al terzo posto: dai dati di transfermarkt, i tedeschi hanno un valore di rosa totale che sfiora il miliardo, ma si ferma a 995.700 milioni di euro. Musiala è l'unico giocatore che raggiunge i 100 milioni di valore. Poco dietro ci sono i blancos che si fermano a 851 milioni, con ben due giocatori sopra i 100 milioni di valutazione: Vinicius Junior (120) e Federico Valverde (100).

Le italiane e il Benfica — E alla fine arriva anche l'Italia. Guida la compagnia di Champions League proprio il Milan che, dai dati di transfermarkt, ha un valore di rosa totale di 571.400 milioni di euro, con Rafael Leao come giocatore "copertina" da 85 milioni. Dietro di poco l'Inter e il Napoli: i nerazzurri si fermano a 555.950 milioni, con Barella miglior giocatore (70). I partenopei poco sotto i 550 milioni (543), con Osimhen valutato 70 milioni. Chiude la top 8 delle squadre rimaste in Champions League, il Benfica, che si ferma a 313 milioni di valore totale, con Goncalo Ramos in testa alla squadra con un valore di 40 milioni. LEGGI ANCHE: Occhio Milan, ti soffiano il top player: le ultime news >>>

