Il passato rossonero, gli errori e uno sguardo al presente del Milan: Andre Silva, ex attaccante dei rossoneri oggi al Porto, è tornato a parlare della sua esperienza a Milano in un'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Milan, le parole di Silva

«Potevo avere più pazienza. Dovevo avere più pazienza e lavorare tranquillo. Non ho sentito fiducia e opportunità, così ho cambiato. Ero giovane, volevo fare tutto subito. La squadra non è stata all’altezza del Milan ma il Milan è un club con tante esigenze, è difficile."

Il centravanti portoghese ha riconosciuto che, durante la sua avventura in rossonero, avrebbe dovuto gestire diversamente alcuni momenti, soprattutto per quanto riguarda la pazienza e la voglia di aspettare la propria occasione. Arrivato al Milan ancora molto giovane, aveva sulle spalle delle grandissime aspettative, ma non sempre ha trovato le condizioni idonee:

Nonostante le difficoltà, l'attaccante ha comunque conservato un ricordo molto positivo dei suoi anni in Italia, sottolineando quanto il club rossonero abbia contribuito alla sua crescita:

Il Milan mi ha fatto crescere tantissimo, sono grato di esserci stato. Il derby? Visto, certo. Ci sono arrivati dopo aver perso con il Bologna e io so come si sta dopo una sconfitta al Milan, so com’è l’ambiente. Non dev’essere stato facile."

Successivamente, l'ex attaccante rossonero ha voluto commentare anche il percorso intrapreso da Amorim riferendo che, secondo lui, il Milan si qualificherà per la prossima edizione della Champions League. Spazio poi anche al tifo, con il portoghese che, anche da lontano, non ha smesso di certo di supportare i rossoneri.