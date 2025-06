Ambrosini: “Modric al Milan? Può aiutare i più giovani. Su Tare dico…”

Massimo Ambrosini , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista al Festival della Serie A in scena a Parma, soffermandosi sul Milan , tra il suo possibile ritorno e l'arrivo di Massimiliano Allegri ed Igli Tare . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole riportate da 'calciomercato.com'. Clicca qui per l'intervista completa!

Sul Milan: "Tare è un uomo di calcio, darà una mano dal punto di vista tecnico e organizzativo, leggo di scelte interessanti e c'è stata la prontezza nel prendere rapidamente un bravo allenatore. Io? Vediamo, non ho sentito nessuno. Io sto bene a fare quello che faccio in un'azienda seria che mi sostiene e mi valorizza. Il Milan è il Milan, per tutti. Modric? La carta di identità ha il suo peso, ma una mano la può dare certamente, ha caratteristiche precise e ha giocato tanto anche nella stagione appena conclusa. La sola presenza di un profilo del genere può aiutare i ragazzi più giovani. Magari non le giocherà tutte come ha fatto Rrahmani nel Napoli, ma sarà importante. Allegri lo saprà gestire, come ha sempre fatto in carriera".