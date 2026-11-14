Dopo la sosta Nazionali, il Milan riprenderà il proprio percorso da San Siro, dove domenica 22 novembre arriverà il Frosinone di Massimiliano Alvini. La 12ª giornata di Serie A 2026/2027 metterà i rossoneri di fronte alla squadra rivelazione del campionato. Mancano ancora diversi giorni alla sfida, ma il tecnico gialloblù sta già preparando il piano gara per ingabbiare Ruben Amorim.

Le parole di Alvini verso Frosinone-Milan

"Non abbiamo ancora fatto niente, sappiamo qual è il nostro percorso e l’obiettivo: rimanere in Serie A. A quel punto potremo programmare qualcosa di diverso. Alla ripresa ci attende il Milan? Ci alleniamo per essere il Frosinone, per andare a giocare in ogni campo con la nostra identità e per fare sempre il massimo. Così ce la giocheremo".

A margine della consegna del 'Premio Sportivo Nazionale La Clessidra',ha commentato l'avvio di stagione del suo, prima di rispondere ad una domanda sul match di San Siro contro il

Il Milan non può assolutamente permettersi di prendere sottogamba l'impegno contro il Frosinone. Amorim è stato chiaro nelle conferenze stampa successive alle sconfitte contro Bologna e Ferencvaros: una grande squadra deve prendere sul serio tutte le partite, anche quelle in cui - sulla carta - parte favorita.

Vietato sottovalutare il Frosinone

Dopo il secondo posto in Serie B dello scorso anno, ilsta decisamente superando le aspettative. Al termine dell'11ª giornata, i gialloblù occupano lacon 20 punti (appena quattro in meno del Milan), frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La voce più sorprendente riguarda isoltanto(31),(28) e(25) hanno fatto meglio. Per portare a casa la vittoria, i rossoneri dovranno mettere in campo la miglior versione di loro stessi.