Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.
INTERVISTE
Allegri: “Mercato? Vediamo, Tare e la società lavorano. Se dovesse…”
Sul mercato: "Vediamo, Tare e la società lavorano. Abbiamo tre difensori per giocare domenica prossima. Se dovesse arrivare un altro questa settimana bene, altrimenti aspetteremo".
