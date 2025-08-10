Pianeta Milan
Allegri: “Mercato? Vediamo, Tare e la società lavorano. Se dovesse…”

Massimiliano Allegri AC Milan amichevole Perth Glory-Milan 0-9
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole a Sky Sport. Il punto sul mercato
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Allegri: "Thiaw è andato via, ma il mercato è questo. Leao deve alzare il livello"

Sul mercato: "Vediamo, Tare e la società lavorano. Abbiamo tre difensori per giocare domenica prossima. Se dovesse arrivare un altro questa settimana bene, altrimenti aspetteremo".

 

 

