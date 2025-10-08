Juventus-Milan ha portato con sé un carico di critiche non indifferenti nei confronti di Rafael Leao, il quale - come ha scritto anche 'La Gazzetta dello Sport' - è stato attaccato da Massimiliano Allegri sia a bordocampo sia negli spogliatoi. Il tecnico livornese vuole far sì che il portoghese possa diventare una risorsa fondamentale per la sua squadra. Insomma, vuole puntare forte su di lui. Per questo, proverà a motivarlo in tutti i modi che riterrà opportuni. Per ora alcuni dei suoi metodi sono stati visibili grazie a 'DAZN', in particolare tramite il servizio 'BordoCam', curato da Davide Bernardi. Proprio quest'ultimo è stato ospite oggi di 'Tutti Convocati', trasmissione di 'Radio 24'. Di seguito, si riportano le parole del giornalista.