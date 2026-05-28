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Allegri ricorda Galeone: “Un precursore del calcio. Mi avrebbe sicuramente rimproverato”

Massimiliano Allegri
A quattro giorni dall'addio al Milan, Massimiliano Allegri torna a parlare: il suo ricordo speciale per Giovanni Galeone
Redazione PM

Massimiliano Allegri rompe il silenzio. L'occasione è speciale: la prima edizione del Premio Galeone, andata in scena oggi a Pescara. L'ormai ex allenatore del Milan, ora a un passo dalla panchina del Napoli, è stato uno degli allievi storici di Giovanni Galeone.

Milan, Allegri ricorda Galeone

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Galeone ha allenato Allegri proprio a Napoli nella stagione 1997-1998 e, soprattutto, a Pescara dal 1988 al 1991. Di seguito, un estratto delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico toscano ai microfoni di 'Sky Sport' per ricordare il suo storico maestro.

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Il ricordo di Allegri per Galeone: “È stata una giornata speciale per me. Pescara ha dimostrato quanto amasse quest’uomo. È stato un momento meraviglioso. Insieme avremmo sicuramente sorriso, come facevamo spesso. Di sicuro mi avrebbe anche rimproverato. Purtroppo è mancato troppo presto, lasciando un vuoto in tutto il mondo del calcio. Oggi sono qui proprio per ricordare Giovanni.”

L'ultimo incontro: “L’ho visto per l’ultima volta l’anno scorso a Udine. Anche in quell'occasione sorrideva. Era sempre pronto a dirti la parola giusta al momento giusto. Credo che da lassù possa vedere chiaramente quanto questa città lo ami ancora.”

Gli insegnamenti e quel messaggio speciale: “I suoi insegnamenti? Mi ha trasmesso il valore di essere il più scanzonato possibile. Mi ha insegnato a non perdere quell’incoscienza che lo ha sempre contraddistinto, e che io ho fatto un po' mia. Ricordo che in un momento particolare, quando ero fermo, mi mandò un messaggio. Mi disse: ‘Che non ti venga in mente la voglia di smettere’.”

Un precursore del calcio moderno: “La vera caratteristica del mister era il suo essere un precursore. Era decisamente avanti rispetto agli altri. Le cose che diceva trenta o quarant'anni fa sono valide ancora oggi. Molte delle sue idee sono tuttora considerate delle novità.”

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