Sulla mancata qualificazione in Champions: "È stata una delusione grande perché proprio non me l'aspettavo. All'ultima giornata al Milan era sufficiente una vittoria in casa contro il Cagliari e invece ha perso. Per me è stato un dispiacere".

Su Allegri: "Per una buona parte della stagione il Milan è andato bene e Allegri aveva ottenuto bei risultati. Nel finale c'è stato un calo, ma ha comunque avuto la possibilità di entrare tra le prime quattro. È un grande peccato che non ci sia riuscito. Per la sua storia il Milan deve sempre giocare in Champions".

Su Leao: "Lo conosco ed è bravo, ma non so cosa pensa. Quando giochi a un certo livello, per essere al top ed esprimere le tue qualità devi essere a posto con il fisico e con la testa. In più c'è bisogno di compagni che ti aiutino. Con il Milan Leao non è andato bene e ora avrà il Mondiale per mostrare il suo potenziale".

Sul futuro di Leao: "Negli anni in cui c'è il Mondiale, molte operazioni nascono in base al rendimento dei giocatori durante la Coppa del mondo. Dovremo quindi vedere cosa farà con il Portogallo, dove però Leao non è titolare. Ha grandi potenzialità, ma dipende da lui".

Su Modric: "Anche a quarant'anni resta un fuoriclasse. Mi è dispiaciuto per l'infortunio che ha avuto con quella testata presa. Avrebbe giocato anche nel mio Milan, perché ha tanta classe e personalità. Se rimane al Milan? Lo spero".

Su Ibrahimovic: "Ci ho parlato e la nostra è stata una conversazione interessante. Non posso dare giudizi su di lui come dirigente perché non lo conosco bene. Domenica è stata una giornata difficile per i tifosi. Auguro il meglio al Milan e a tutti i suoi tifosi".

Sulla Champions senza Milan e Juventus: "Tra le vostre grandi solo l'Inter ha fatto una grande stagione e ha vinto lo scudetto con merito. Juventus e Milan non hanno reso come si aspettavano i dirigenti e i tifosi. Nel calcio ci sono tante variabili e non sempre le cose vanno come uno spera. L'importante è ripartire e non dimenticare il proprio dna". .

Su Reijnders: "Per lui e altri della rosa questo Mondiale arriva in un momento importante della carriera. Non sono più giovani e possono dimostrare tutti il loro valore. È la loro occasione".