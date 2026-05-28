"Cosa servirebbe al Milan? Una figura tipo Marotta all’Inter, una persona che sa di calcio, che conosca il club, la storia. Fa la differenza un dirigente che si mette tra chi ha i soldi e chi li deve spendere. I giocatori sono stati sbagliati, non tutti, ma la maggior parte. Stavamo bene quando c’era Maldini. Lui era capace, legato al Milan, sapeva parlare ai giocatori. Da quando è andato via, progetti confusi, calciatori sbagliati. E ora torniamo ancora indietro. Molto indietro. La nuova rivoluzione? La peggior partenza o ripartenza che si poteva immaginare. La macchina va messa a punto prima di metterla in strada. Non puoi cambiarla ogni volta che dà un problema. Ci vuole un filo diretto tifosi-giocatori-allenatori-società. Le persone che di mestiere fanno gli speculatori non sono capaci. Maldini invece era capace".