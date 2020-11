Napoli-Milan 1-3: infortuni Ibrahimovic e Saelemaekers, le ultime

Napoli-Milan 1-3, infortunati Ibrahimovic e Saelemaekers

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic ed Alexis Saelemaekers si sono infortunati nel big match del ‘San Paolo‘ tra Napoli e Milan. La gara è stata vinta dai rossoneri per 1-3. Decisiva proprio una doppietta dello svedese ed un guizzo nel finale di Jens Petter Hauge.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per Ibrahimovic si tratta di un problema al flessore della coscia sinistra. Per il belga Saelemaekers, invece, una distorsione alla caviglia sinistra. Verranno valutati nei prossimi giorni, forse già domani gli esami strumentali per entrambi. LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DI MISTER DANIELE BONERA >>>