Napoli-Milan, infortunio muscolare per Ibrahimovic: le ultime

Napoli-Milan, l’infortunio di Ibrahimovic

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, al 79′ di Napoli-Milan, si è infortunato. Problema al bicipite femorale della coscia sinistra per lo svedese, sostituito da Lorenzo Colombo nel finale del match vinto 1-3 al ‘San Paolo’ dai rossoneri. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a ‘Sky Sport’, Ibrahimovic ha sentito una fitta e poi si è accasciato dopo essersi sacrificato per ripiegare in difesa. L’infortunio dovrà essere valutato con gli esami strumentali per capirne l’entità. Il Diavolo si augura che non sia nulla di grave. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>