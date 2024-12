Come riportato da Michael Cuomo, giornalista che parla di Milan per 'TeleLombardia', Noah Okafor avrebbe subito un infortunio muscolare

Questa sera sta andando in scena la festa per i 125 anni del Milan. Non solo giocatori e la dirigenza rossonera, presenti sul posto anche tanti tifosi rossoneri. Dopo la protesta nel postpartita di Milan-Genoa, sono continuati i malumori della Curva Sud e non solo. Una partita, quella di ieri sera, che lascia strascichi anche a livello di infortuni.