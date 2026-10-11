Altra notizia negativa per Ruben Amorim. Dopo l'infortunio di Saelemaekers, che dovrà operarsi a breve, Amorim perde un'altra pedina. Matteo Gabbia, durante la partita di oggi contro il Sassuolo, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al minuto 16 a causa di un infortunio alla gamba.

Milan, novità su Gabbia

Il difensore italiano ha sentito tirare la coscia sinistra dopo un intervento inserito scivolata sua campo aperto. Il numero 46 ha subito accusato il dolore ed è rimasto a terra dolorante, prima che il pallone finisse fuori dall'area di gioco.

Gabbia, inoltre, ha dovuto abbandonare il campo in barella, poiché non riusciva neanche ad alzarsi. Come appreso dalla nostra redazione, il difensore dovrebbe aver rimediato un problema al flessore sinistro e, attualmente, è sotto osservazione. Nella giornata di domani, però, verranno effettuati i soliti esami strumentali per capire i tempi di recupero.