Il primo tempo di Sassuolo-Milan, match valido per la 6^ giornata della Serie A 2026-2027 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si chiude sul punteggio di 0-0. Una prima frazione intensa e caratterizzata da fiammate improvvise, ma anche da brutte notizie sul fronte infermeria per entrambi gli allenatori.

Sassuolo-Milan, avvio shock: infortuni per Gabbia e Leysen

La partita inizia a ritmi molto alti, soprattutto per merito del Sassuolo, che apporta una notevole pressione nella metà campo rossonera: il primo tentativo verso lo specchio della porta è proprio dei neroverdi, che, con una conclusione di destro dalla distanza di Darryl Bakola, non creano comunque grattacapi a Mike Maignan.

Il Milan prova a mettere il naso fuori dalla propria metà campo e lo fa al 16', in un'azione di contropiede con Christian Pulisic che prova a spedire in porta Strahinja Pavlović, chiuso da un bel recupero dei centrali del Sassuolo. Sfortunato, però, il Diavolo, che subito dopo perde Matteo Gabbia: nel tentativo di fermare Armand Laurienté si procura un infortunio muscolare ed esce in barella, lasciando il posto a Koni De Winter al 20'. Si teme un infortunio serio per il centrale rossonero.

Laurienté è una vera e propria spina nel fianco della difesa rossonera e, al 22', prova la conclusione dalla lunga distanza: pallone alto sulla traversa. Paga dazio alla jella anche il Sassuolo che, al 26', perde per infortunio il suo difensore centrale mancino, Fedde Leysen: entra, al suo posto, Cas Odenthal. La parte centrale del primo tempo si gioca a ritmi più bassi: la manovra delle due squadre è spezzettata da continui falli, i neroverdi fanno la partita e i rossoneri provano le sortite in contropiede, ma di occasioni da gol reali non ce ne sono.

Murić salva il Sassuolo: forcing Milan nel recupero

L'unico - mezzo brivido - arriva al 32': punizione di Diego Moreira, colpo di testa di Adrien Rabiot e pallone sul fondo ma sarebbe stato tutto vano, perché il francese si trovava in posizione di fuorigioco. Il gioco delle due squadre e, più in generale, la partita proprio non riesce a decollare: l'arbitro Francesco Fourneau della Sezione A.I.A. di Roma 1 fischia ogni minimo contatto e la fluidità del match ne risente molto.

La palla-gol migliore della partita arriva al 43', quando, sul cross dalla destra di Samuel Chukwueze, arriva il colpo di testa di Gonçalo Ramos in area piccola: Arijanet Murić, portiere del Sassuolo, respinge d'istinto la sfera con i pugni ed evita guai ulteriori alla sua difesa.

Ben 7 i minuti di recupero della prima frazione di gioco, per via dei due infortuni muscolari che hanno messo fuori causa Gabbia e Leysen, nel quarto dei quali Diego Moreira - uno dei più positivi del Diavolo nel primo tempo - va al tiro di sinistro, chiamando Murić alla respinta con bravura.

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Al 51', sul cross dello scatenato Moreira, colpo di testa di Sed ennesima respinta di Murić, stavolta in tuffo in basso sul primo palo. Il Milan, alla fine, avrebbe anche meritato il vantaggio. Ma dopo 45', al 'Mapei Stadium', è 0-0 tra i padroni di casa e il Milan: la squadra di Rúben Amorim dovrà alzare i primi giri del motore, produrre di più in fase offensiva e, soprattutto, battere più volte a rete con convinzione se vorrà provare a trovare dei gol da tre punti.