Milan – Infortuni Maignan, Theo e Messias: condizioni e tempi di recupero

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si è soffermata sui tanti giocatori infortunati del Milan in questo momento. I due calciatori che potrebbero restare fuori più a lungo sono Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, mentre sembra meno grave del previsto l'infortunio di Simon Kjaer, che potrebbe recuperare già per la prossima partita di Serie A contro la Juventus. Qualche ora prima della trasferta di Empoli Stefano Pioli ha dovuto rinunciare anche a Junior Messias a causa di un risentimento muscolare. Come riferisce la 'Rosea' servirebbe un mezzo miracolo per vedere il brasiliano a Stamford Bridge contro il Chelsea in Champions League. Sulla destra, come successo al 'Castellani', dovrebbe rivedersi Rade Krunic.