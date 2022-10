Milan, infortunio Kjaer: c’è cauto ottimismo. Ecco quando può tornare

L'infortunio di Simon Kjaer è meno grave del previsto, in casa Milan filtra cauto ottimismo. Ecco quando potrebbe tornare in campo

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sugli infortunati del Milan dopo la partita contro l'Empoli, valida per l'8^ giornata di Serie A. Non ci sono buone notizie per Davide Calabria e Alexis Saelemaekers che, con ogni probabilità, torneranno a calcare i campi da gioco solo nel 2023. Diversa è la situazione relativa a Simon Kjaer , il terzo calciatore costretto a chiedere il cambio in una partita sciagurata sotto questo punto di vista. Anche per il danese si tratta di un problema al flessore, ma di diversa entità rispetto a quello di Calabria.

I controlli di oggi faranno luce a 360° sulle condizioni fisiche di Kjaer, ma in casa Milan c'è cauto ottimismo in questo senso. Ovviamente è molto difficile ipotizzarne il recupero nella trasferta di Champions League contro il Chelsea, ma è possibile un suo rientro già per la prossima di Serie A contro la Juventus. A 'Stamford Bridge', dunque, la batteria dei centrali rossoneri sarà ridotta ai minimi termini. Con Malick Thiaw non inserito in lista, saranno i soli Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Matteo Gabbia a difendere i pali di Ciprian Tatarusanu. Leao, problema rinnovo e offerte in arrivo? Ecco la posizione del Milan